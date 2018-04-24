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«Это предупреждение». Эксперт о подлете самолетов РФ к кораблям ВМС Франции
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«Это предупреждение». Эксперт о подлете самолетов РФ к кораблям ВМС Франции 

РИА Новости 1 час назад
Российские военные самолеты за последние восемь месяцев восемь раз приближались к французским военным кораблям, заявил глава штаба ВМС Франции адмирал Кристоф Празюк. Он сделал это заявление 11 апреля на слушаниях в комиссии по международным отношениям и безопасности французского сената. Отчет о слушаниях размещен на сайте сената. Адмирал напомнил, что французский фрегат находится у берегов Сирии с 2015 года.
Празюк отметил, что в начале апреля 2018 к кораблю Aquitaine «приблизился российский истребитель, взлетевший с базы Тартуса, на расстояние, меньшее дистанции безопасности, которую обычно соблюдают другие летательные аппараты». По словам адмирала, «эти действия могли стать причиной инцидента».
Адмирал Празюк также отметил, что военно-морской и стратегический статус России и Китая увеличился в последние годы. «Китай за четыре года создал флот, эквивалентный французским ВМС, а Россия увеличила в 1,5 раза число своих подводных лодок. Таким образом, военно-морское и стратегическое положение этих стран изменилось в последние годы», — заключил военный.
Инцидент с фрегатом Aquitaine произошел за несколько дней до выступления Празюка в сенате. По данным французских СМИ, российские самолеты Су-24 и Су-30 совершили пролет над кораблем в Средиземном море.
Эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Олег Глазунов в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.
"Франция претендует на роль мирового игрока, (президент Франции Эммануэль) Макрон направляет корабли и самолеты к берегам Сирии — но если уж ты хочешь быть мировым игроком и участвовать в ключевых конфликтах, то нужно привыкнуть к тому, что в конфликтах есть и другая страна. Наши самолеты, приближаясь к французским кораблям, показали, что никто не позволит вмешиваться в этот конфликт и как-то угрожать нашим сирийским союзникам. Мы показали, что наша армия способна при необходимости выполнять любые решения. Законно избранный президент Сирии Башар Асад пригласил к себе в страну только Россию, и ни США, ни Франция, ни какая-то другая страна по нормам международного права не имеют оснований вмешиваться в сирийский конфликт. И со стороны наших летчиков это было предупреждение в отношении тех стран, которые вмешиваются в сирийский конфликт, не имея на это никакого права", — считает Олег Глазунов.
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