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Участники СМИД ШОС выступили за переговоры между Кабулом и Талибаном*
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Участники СМИД ШОС выступили за переговоры между Кабулом и Талибаном*
РИА Новости
2 часа назад
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РИА Новости
ЛАВРОВ: УЧАСТНИКИ СМИД ШОС ВЫСТУПИЛИ ЗА НАЧАЛО ПРЯМЫХ ПЕРЕГОВОРОВ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ
АФГАНИСТАНА
И ДВИЖЕНИЕМ ТАЛИБАН*
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