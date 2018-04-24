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Участники СМИД ШОС выступили за переговоры между Кабулом и Талибаном*
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Участники СМИД ШОС выступили за переговоры между Кабулом и Талибаном* 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ЛАВРОВ: УЧАСТНИКИ СМИД ШОС ВЫСТУПИЛИ ЗА НАЧАЛО ПРЯМЫХ ПЕРЕГОВОРОВ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ АФГАНИСТАНА И ДВИЖЕНИЕМ ТАЛИБАН*
РИА НОВОСТИ
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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