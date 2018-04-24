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Шойгу рассказал о спасении сотен тысяч жизней в Сирии
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Шойгу рассказал о спасении сотен тысяч жизней в Сирии 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: РИА Новости
ПЕКИН, 24 апр — РИА Новости. В результате уникальных гуманитарных операций, которые проведены в Сирии под руководством российского Центра по примирению враждующих сторон в Алеппо и Восточной Гуте, спасены сотни тысяч мирных жителей, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Только из Восточной Гуты через специально созданные гуманитарные коридоры в безопасные места было выведено более 172 тысяч человек", — сказал он, выступая во вторник в Пекине на совещании министров обороны государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.
Шойгу подчеркнул, что «борьба с международным террором неразрывно связана с решением гуманитарных проблем». «Под руководством российского Центра по примирению враждующих сторон проведены уникальные гуманитарные операции в Алеппо и Восточной Гуте, в результате которых спасены сотни тысяч мирных жителей», — отметил российский министр.
По его словам, многие жители «уже вернулись в освобожденные от незаконных вооруженных формирований районы, где налаживается мирная жизнь». «Оказываем местным жителям медицинскую помощь, доставляем гуманитарные грузы, продолжаем очищать территорию от взрывоопасных предметов, восстанавливаем разрушенную инфраструктуру и хозяйственную деятельность населения», — рассказал Шойгу.
Данная работа, отметил он, проводится в тесном взаимодействии с ООН, Международным Комитетом Красного Креста и Сирийским Арабским Красным Полумесяцем. «Обеспечиваем проход гуманитарных конвоев ООН. Только в город Думу они доставили 445 тонн гуманитарной помощи», — отметил глава Минобороны РФ.
По его оценке, важнейшим мероприятием стал проведенный в конце января этого года в Сочи по инициативе РФ Конгресс сирийского национального диалога, «который позволил активизировать женевский процесс политического урегулирования». «Ключевые направления взаимодействия по дальнейшему разрешению конфликта были согласованы на состоявшемся 4 апреля в Анкаре ирано-российско-турецком саммите», — отметил Шойгу.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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