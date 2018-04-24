Шойгу рассказал о спасении сотен тысяч жизней в Сирии

Сергей Шойгу. ПЕКИН, 24 апр — РИА Новости . В результате уникальных гуманитарных операций, которые проведены в Сирии под руководством российского Центра по примирению враждующих сторон в Алеппо и Восточной Гуте, спасены сотни тысяч мирных жителей, сообщил министр обороны РФ

"Только из Восточной Гуты через специально созданные гуманитарные коридоры в безопасные места было выведено более 172 тысяч человек", — сказал он, выступая во вторник в Пекине на совещании министров обороны государств-членов Шанхайской организации сотрудничества

Шойгу подчеркнул, что «борьба с международным террором неразрывно связана с решением гуманитарных проблем». «Под руководством российского Центра по примирению враждующих сторон проведены уникальные гуманитарные операции в Алеппо и Восточной Гуте, в результате которых спасены сотни тысяч мирных жителей», — отметил российский министр.

По его словам, многие жители «уже вернулись в освобожденные от незаконных вооруженных формирований районы, где налаживается мирная жизнь». «Оказываем местным жителям медицинскую помощь, доставляем гуманитарные грузы, продолжаем очищать территорию от взрывоопасных предметов, восстанавливаем разрушенную инфраструктуру и хозяйственную деятельность населения», — рассказал Шойгу.

По его оценке, важнейшим мероприятием стал проведенный в конце января этого года в Сочи по инициативе РФ Конгресс сирийского национального диалога, «который позволил активизировать женевский процесс политического урегулирования». «Ключевые направления взаимодействия по дальнейшему разрешению конфликта были согласованы на состоявшемся 4 апреля в Анкаре ирано-российско-турецком саммите», — отметил Шойгу.

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