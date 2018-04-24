Армения вспоминает жертв геноцида в Османской империи

Армении сегодня траур. 103 года назад в Османской Турции от рук янычаров погибли полтора миллиона армян, сообщает телеканал «МИР 24».

Уже с утра к мемориалу жертв в Цицернакаберде приходят люди, чтобы почтить память невинно погибших.

Ливане, Сирии, Местные телеканалы транслируют шествие в прямом эфире. В эти дни в Армению со всего мира приезжают представители армянской диаспоры. Сто лет назад их потомки, те, кому удалось выжить после страшной трагедии, бежали в разные страны и основали армянские колонии. Самые многочисленные — в Египте США и Франции.

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