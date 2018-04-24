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В сирийском вопросе невиновных нет
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В сирийском вопросе невиновных нет 

ИноСМИ 29 минут назад
Фото: ИноСМИ
Лина Хатиб (Lina Khatib) была права, привлекая внимание к ключевой роли, которую может сыграть Россия в окончании войны в Сирии («Авиаудары — верное решение, но лишь участие России в переговорах может привести к завершению конфликта»).
Однако для оказания воздействия на Россию понадобится тактика, весьма отличная от западной и лучшее понимание стимулов, заставляющих Россию действовать так, как она действует.
Ни в коей мере не пытаясь ни защитить, ни оправдать российскую поддержку Асада, вполне можно понять, почему Россия — гордая, но экономически слабая страна (ВВП которой сопоставим с ВВП Италии) — должна использовать все средства, чтобы утвердить свою позицию «великой державы», способной оказать влияние на ход истории 21 века. Неужели Россия не права, желая сохранить свою военно-морскую базу в Сирии, когда у Великобритании есть военный аэродром на Кипре, а Франция разместила свои военные самолеты в Иордании?
Недавно Дональд Трамп (Donald Trump) написал в твите, что США будут готовы помочь России восстановить ее экономику. Если Америка и Запад пойдут дальше и убедят президента Путина, что они не представляют никакой опасности для России, это может стать первым шагом возвращения этого государства в более широкое сотрудничество по глобальным вопросам.
Для подлинного сближения с Россией потребуется государственный лидер, обладающий видением и мужеством, но если мы хотим избежать ухудшения отношений из-за таких вопросов, как война в Сирии, кто-то должен сделать это.
Мик Пенни (Mick Penney) Дронфилд, Дербишир (Dronfield, Derbyshire)
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