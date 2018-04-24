В сирийском вопросе невиновных нет

Лина Хатиб (Lina Khatib) была права, привлекая внимание к ключевой роли, которую может сыграть Россия в окончании войны в Сирии («Авиаудары — верное решение, но лишь участие России в переговорах может привести к завершению конфликта»).

Однако для оказания воздействия на Россию понадобится тактика, весьма отличная от западной и лучшее понимание стимулов, заставляющих Россию действовать так, как она действует.

Ни в коей мере не пытаясь ни защитить, ни оправдать российскую поддержку Асада, вполне можно понять, почему Россия — гордая, но экономически слабая страна (ВВП которой сопоставим с ВВП Италии ) — должна использовать все средства, чтобы утвердить свою позицию «великой державы», способной оказать влияние на ход истории 21 века. Неужели Россия не права, желая сохранить свою военно-морскую базу в Сирии, когда у Великобритании есть военный аэродром на Кипре , а Франция разместила свои военные самолеты в Иордании

Недавно Дональд Трамп (Donald Trump) написал в твите, что США будут готовы помочь России восстановить ее экономику. Если Америка и Запад пойдут дальше и убедят президента Путина, что они не представляют никакой опасности для России, это может стать первым шагом возвращения этого государства в более широкое сотрудничество по глобальным вопросам.

Для подлинного сближения с Россией потребуется государственный лидер, обладающий видением и мужеством, но если мы хотим избежать ухудшения отношений из-за таких вопросов, как война в Сирии, кто-то должен сделать это.

Мик Пенни (Mick Penney) Дронфилд, Дербишир (Dronfield, Derbyshire)