Вертолеты Ка-52 и Ми-8 нанесли массированный удар по позициям условных боевиков под Хабаровском 

В ходе учений экипажи армейской авиации отработали ракетные и пушечные стрельбы по мишеням, которые имитировали командный пункт условного противника.
В Хабаровском крае штурмовая авиация проводит учения. Вертолеты Ка-52 и Ми-8 наносили массированный удар по позициям условных боевиков.
В ходе учений экипажи армейской авиации отработали ракетные и пушечные стрельбы по мишеням, которые имитировали командный пункт, зенитно-ракетные комплексы и живую силу противника.
Также летчикам необходимо было провести разведку, справиться с аэронавигацией, преодолевать ПВО.