Вертолеты Ка-52 и Ми-8 нанесли массированный удар по позициям условных боевиков под Хабаровском

В ходе учений экипажи армейской авиации отработали ракетные и пушечные стрельбы по мишеням, которые имитировали командный пункт условного противника.

Хабаровском крае штурмовая авиация проводит учения. Вертолеты Ка-52 и Ми-8 наносили массированный удар по позициям условных боевиков.

В ходе учений экипажи армейской авиации отработали ракетные и пушечные стрельбы по мишеням, которые имитировали командный пункт, зенитно-ракетные комплексы и живую силу противника.

Также летчикам необходимо было провести разведку, справиться с аэронавигацией, преодолевать ПВО.