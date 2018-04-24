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Вертолеты Ка-52 и Ми-8 нанесли массированный удар по позициям условных боевиков под Хабаровском
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Вертолеты Ка-52 и Ми-8 нанесли массированный удар по позициям условных боевиков под Хабаровском 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе учений экипажи армейской авиации отработали ракетные и пушечные стрельбы по мишеням, которые имитировали командный пункт условного противника.
В Хабаровском крае штурмовая авиация проводит учения. Вертолеты Ка-52 и Ми-8 наносили массированный удар по позициям условных боевиков.
В ходе учений экипажи армейской авиации отработали ракетные и пушечные стрельбы по мишеням, которые имитировали командный пункт, зенитно-ракетные комплексы и живую силу противника.
Также летчикам необходимо было провести разведку, справиться с аэронавигацией, преодолевать ПВО.
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