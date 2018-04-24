Российские телеканалы выдали кадры из художественного фильма за доказательства инсценировки химатаки в Сирии

Федеральные телеканалы «Первый» и «Россия 1» в качестве доказательств того, что химическая атака в сирийской Думе была инсценирована Западом, использовали кадры со съемочной площадки художественного фильма, снятого в сентябре 2016 года сирийским режиссером Хумамом Хусари. На данный факт обратил внимание телеканал

"Дождь"

В выпусках новостей на упомянутых каналах показывалось, как якобы мертвые люди лежат на улицах, а рядом с ними в этот момент находились люди с камерами. На некоторых кадрах актеры улыбались, явно наслаждаясь съемочным процессом. При этом в эфире ни слова не говорилось про истинное происхождение фотографий.

На "Первом канале" кадры сопровождались следующими словами ведущей: «Западные политики и пресса игнорируют очевидные доказательства того, что никакой химической атаки в сирийском городе Дума не было. Накануне появились свидетельства очевидцев, они также говорят, что видеокадры, снятые боевиками в больнице, были инсценировкой».

Те же кадры были показаны и в программе «Вести недели» с Дмитрием Киселевым от 22 апреля. Авторы передачи, впрочем, этим не ограничились и даже взяли интервью у некоего Фареса Муххамада Майяса, представленного участником съемочной группы. Он заявил: «Мы еще снимали, как дети в квартале были разбросаны. Кто в машинах, кто рядом с машинами, кто под машинами. Все они были якобы погибшими. Их лица были желтыми».

Все эти фотографии можно найти в заметке двухлетней давности на сайте издания

Отметим, что несколько дней назад президент России Владимир Путин , комментируя обстрел Сирии войсками западной коалиции, заявил, что химическая атака в Думе

была инсценирована

Соединенными Штатами , чтобы получить предлог для атаки. «Российские военные эксперты, побывав на месте мнимого инцидента, не обнаружили следов применения хлора или другого отравляющего вещества. Ни один местный житель не подтвердил факт химической атаки», — указал российский лидер.

В заявлении Кремля также говорилось, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) направила в Сирию своих специалистов для выяснения всех обстоятельств, однако «группа западных стран этим цинично пренебрегла, предприняв военную акцию, не дождавшись итогов расследования».

Власти Франции , в свою очередь,

обнародовали доклад, в котором были представлены рассекреченные данные из донесений французских спецслужб о применении химоружия в Думе. В конце доклада приводились фото жертв атаки, в том числе детей. «Несколько смертельных химических атак произошли в городе Дума ближе к полудню в субботу, 7 апреля 2018 года, и мы с высокой степенью уверенности предполагаем, что их осуществил сирийский режим», — подчеркивалось в документе.

По мнению французских спецслужб, сирийские войска сознательно использовали химическое оружие при наступлении на Гуту, чтобы добиться тактических и стратегических успехов. «С тактической точки зрения подобные боеприпасы позволяют выбить с позиций бойцов противника, укрывающихся в жилых домах… Со стратегической точки зрения, использование химического оружия, в частности хлора, фиксируемое с начала 2018 года в Восточной Гуте направлено в числе прочего на то, чтобы наказать гражданское население, присутствующее в районах, удерживаемое противостоящими режиму бойцами».