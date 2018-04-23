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ВМС Франции: военные самолеты РФ с августа восемь раз пролетали близ французских кораблей
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ВМС Франции: военные самолеты РФ с августа восемь раз пролетали близ французских кораблей 

ТАСС 47 минут назад
ПАРИЖ, 23 апреля. /ТАСС/. Российские военные самолеты за последние восемь месяцев восемь раз пролетали в непосредственной близости от кораблей ВМС Франции. Об этом сообщило в понедельник Agence France-Presse со ссылкой на начальника штаба ВМС Франции адмирала Кристофа Празюка, который еще 11 апреля выступал перед комиссией по иностранным делам и обороне французского Сената.
"За последние восемь месяцев подобные пролеты самолетов были совершены восемь раз", — заявил французский адмирал. По его данным, в начале апреля близ многоцелевого фрегата «Акитен» у берегов Сирии «пролетел снабженный вооружениями российский истребитель, стартовавший с базы в Тартусе».
"Это было сделано ближе тех дистанций безопасности, которые обычно соблюдают другие летательные аппараты", — отметил адмирал. Он подчеркнул при этом, что «данный акт мог привести к инциденту».
Как сообщило агентство со ссылкой на военные источники, поведение самолета вынудило экипаж французского фрегата напомнить летчику российского самолета правила пролета вблизи иностранных военных судов. Агентство подчеркивает, что инцидент произошел за несколько дней до удара Франции, США и Великобритании по Сирии.
Как отметил адмирал Празюк, Россия и Китай в последнее время все больше присутствуют в мировых океанах. «Китай за четыре года увеличил мощь своего флота на уровень, эквивалентный всем военно-морским силам Франции, а Россия в 1,5 раза увеличила число своих подводных лодок. То есть военно-морской и стратегический статус этих стран в последние годы изменился», — считает французский военный.
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