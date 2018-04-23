Американские самолеты провели разведку вблизи российских баз в Сирии 

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Лавров: обстрелявшие миссию ООН в Сирии боевики были предупреждены

В Сирии ремонтируют дорогу между Дамаском и Восточной Гутой

Более 60 тысяч жителей Восточной Гуты вернулись в свои дома