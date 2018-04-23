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Американские самолеты провели разведку вблизи российских баз в Сирии
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Американские самолеты провели разведку вблизи российских баз в Сирии 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Разведывательные самолеты США и НАТО провели полеты вблизи российских баз в Сирии. Об этм сообщил "Интерфакс" со ссылкой на западные авиационные ресурсы.
По их данным, американский самолет радиолокационной разведки большого радиуса EP-3E Aries провел полет у морских границ Сирии вблизи российских военных объектов. Он вылетел с авиабазы Суда-бэй на острове Крит. Позднее с базы Сигонелла на Сицилии вылетел тяжелый беспилотник RQ-4B Global Hawk. Он совершил многочасовой полет над Средиземным морем вблизи морских границ Ливана и Сирии на высоте около 16 тысяч метров.
Также в понедельник вблизи сухопутной границы Сирии из воздушного пространства Турции разведку провел самолет НАТО E-3A Sentry AWACS. В течение нескольких часов он курсировал вблизи сирийской территории, встав на круг.
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