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В ООН заявили, что для беженцев из Сирии необходимо $650 млн
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В ООН заявили, что для беженцев из Сирии необходимо $650 млн 

RT на русском 1 час назад
В бюджет Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН до конца 2018 года необходимо направить $650 млн для сирийских беженцев.
Об этом пишет Deutsche Welle.
По словам директора ВПП ООН в Сирии Якоба Керна, на содержание примерно 6 млн сирийских беженцев, которые не покинули пределы этой страны, требуется $313 млн  Ещё около $300 млн требуется для нужд почти 5,6 млн сирийцев, находящихся в Ливане и Иордании.
Представитель ВПП ООН в Иордании Ральф Зюдхоф сказал, что $650 млн хватит только на обеспечение беженцев самым необходимым, так как на каждого беженца в Иордании и Ливане ежедневно выделяют от €22 до €25.
Ранее сообщалось, что за первые три месяца 2018 года Соединённые Штаты приняли всего 11 беженцев из Сирии.
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