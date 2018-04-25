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«Врачи без границ» осудили бомбардировку свадебной церемонии в Йемене
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«Врачи без границ» осудили бомбардировку свадебной церемонии в Йемене 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Глава миссии «Врачи без границ» в Йемене Жуан Мартинс назвал бомбардировку свадебной церемонии в Йемене «серьезным нарушением международного гуманитарного права», говорится в заявлении организации, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Ранее в больницу в Хадже, работающую при поддержке гуманитарной организации, поступили 63 пациента, пострадавших при авиаударе коалиции во главе с Саудовской Аравией и Арабскими Эмиратами по деревне в провинции Бани Каис вечером 22 апреля. В это время там праздновали свадьбу.
"Нападения на мирное население — серьезное нарушение международного гуманитарного права, и то, что произошло в Бани Каис, — чудовищно. Наши сотрудники оказали помощь 63 пациентам, среди которых было 13 детей. Люди поступали в больницу прямо в традиционных свадебных венках. Не было никого с оружием или в военной униформе", — прокомментировал ситуацию Жуан Мартинс.
В сообщении также отмечается, что многие родственники пострадавших до сих пор не знают, что случилось с их близкими.
"Стороны конфликта обязаны уважать принципы разграничения, соразмерности и предосторожности. Недопустимы атаки, из-за которых могут пострадать мирные жители. В Йемене постоянно нарушаются правила ведения войны. Все стороны конфликта обязаны обеспечивать защиту гражданского населения. Все те, кто продает оружие и таким образом провоцирует насилие, должны быть привлечены к ответственности, чтобы обеспечить соблюдение международных договоренностей о защите гражданского населения", — подчеркнул глава гуманитарной миссии в Йемене.
В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Алла», с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, а хуситам до недавнего времени помогали военные силы, лояльные экс-президенту Али Абдалле Салеху. В конце ноября минувшего года между хуситами и Салехом вспыхнул конфликт, который привел к разрыву между союзниками и гибели Салеха 4 декабря в перестрелке с хуситами.
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