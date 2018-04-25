«Врачи без границ» осудили бомбардировку свадебной церемонии в Йемене

МОСКВА , 25 апр — РИА Новости . Глава миссии «Врачи без границ» в Йемене Жуан Мартинс назвал бомбардировку свадебной церемонии в Йемене «серьезным нарушением международного гуманитарного права», говорится в заявлении организации, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Ранее в больницу в Хадже, работающую при поддержке гуманитарной организации, поступили 63 пациента, пострадавших при авиаударе коалиции во главе с Саудовской Аравией и Арабскими Эмиратами по деревне в провинции Бани Каис вечером 22 апреля. В это время там праздновали свадьбу.

"Нападения на мирное население — серьезное нарушение международного гуманитарного права, и то, что произошло в Бани Каис, — чудовищно. Наши сотрудники оказали помощь 63 пациентам, среди которых было 13 детей. Люди поступали в больницу прямо в традиционных свадебных венках. Не было никого с оружием или в военной униформе", — прокомментировал ситуацию Жуан Мартинс.

В сообщении также отмечается, что многие родственники пострадавших до сих пор не знают, что случилось с их близкими.

"Стороны конфликта обязаны уважать принципы разграничения, соразмерности и предосторожности. Недопустимы атаки, из-за которых могут пострадать мирные жители. В Йемене постоянно нарушаются правила ведения войны. Все стороны конфликта обязаны обеспечивать защиту гражданского населения. Все те, кто продает оружие и таким образом провоцирует насилие, должны быть привлечены к ответственности, чтобы обеспечить соблюдение международных договоренностей о защите гражданского населения", — подчеркнул глава гуманитарной миссии в Йемене.