Артиллерия САР бьет по ИГИЛ*: эксклюзивный репортаж из пригорода Дамаска

Корреспондент телеканала «Звезда» побывал на передовых позициях сирийской ракетной артиллерии всего в 10 километрах от центра Дамаска

Аль-Кадам, южный пригород столицы. Битва за него это теперь главная задача армии. Ведь даже без бинокля заметно, как на зданиях развеваются черные флаги «Исламского государства».

С головорезами из ИГИЛ вести переговоры бесполезно. Это показывает опыт многих лет войны с ними. Там, в небольшом, но очень хорошо защищенном квартале почти 1500 террористов. И атака ракетами это лишь первая фаза. За ней начнется наземная операция.

«Эта область — опорная точка для террористов ИГИЛ и здесь будет наши столкновения с ними. Для начала мы проведем артподкотовку, а затем начнем наши военные действия», — рассказал полевой командир Абу Ямен.

В городе Дума уже вовсю идет восстановление. Электрики тянут свет, открываются магазины и лавки. Начинают работать аптеки. Но нерешенных проблем больше. Местные жители, такие как Улид Саллах возвращаются в свои дома, чтобы понять можно ли в них жить дальше.

«Я строитель. Мы хорошо жили до войны. Вот посмотрите какая у меня мебель. Жили шикарно, что сказать. Но после того как здесь начали орудовать террористы — нас будто отбросили на 50 лет назад. Все стало хуже», — рассказал Саллах.