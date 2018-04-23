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Россельхознадзор разрешил поставки томатов с еще пяти турецких предприятий
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Россельхознадзор разрешил поставки томатов с еще пяти турецких предприятий 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Россельхознадзор с 24 апреля разрешает поставки в Россию томатов с пяти турецких предприятий. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"По итогам визита делегации Россельхознадзора в Турецкую республику, который состоялся в период с 16 до 20 апреля 2018 года, службой принято решение под гарантии министерства продовольствия и животноводства Турецкой республики с 24 апреля 2018 года разрешить ввоз на территорию Российской Федерации томатов, происхождением Турецкая республика, с еще пяти предприятий", — заявили в Россельхознадзоре.
Ранее сообщалось, что таможенники обнаружили в Сургуте партию томатов из Египта с символикой чемпионата мира по футболу 2018 года.
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