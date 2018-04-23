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Катарский истребитель создал помехи гражданскому самолету из ОАЭ
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Катарский истребитель создал помехи гражданскому самолету из ОАЭ 

AirCargoNews.ru 1 час назад
Фото: AirCargoNews.ru
Объединенные Арабские Эмираты заявили, что истребители военно-воздушных сил Катара недавно создали угрозу безопасности их гражданского самолета, летевшего с 8 пассажирами из Бахрейна. Об этом сообщила государственная телерадиокомпания ОАЭ WAM. По словам процитированного ей представителя управления гражданской авиации ОАЭ, пассажирскому самолету пришлось совершать маневры, чтобы избежать столкновения в воздухе с истребителем. Какому перевозчику принадлежало гражданское воздушное судно не сообщается. Оба государство бросаются друг в друга обвинениями в провокации воздушных инцидентов с того момента, как в июне прошлого года Эмираты вместе с другими государствами региона наложили на Катар санкции, включающие в себя запрет на использование им их воздушного пространства, прекращение торговых и дипломатических отношений. ОАЭ, как и Саудовская Аравии, Бахрейн и Египет, обвиняет Катар в поддержке их соперника — Ирана, а также в спонсировании экстремистов. Катар отвергает эти обвинения, утверждая, что эти четыре страны стремятся ограничить его суверенитет. Воскресный инцидент власти Катара пока не прокомментировали.
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