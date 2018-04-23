СМИ: сирийские войска проводят операцию против террористов в провинциях Хама и Хомс

ТАСС , 23 апреля. Бойцы сирийской армии и отряды народного ополчения начали в понедельник операцию против террористов к западу от города Сальмия в провинции Хама (220 км от Дамаска ). Как сообщила газета Al Watan, войска при поддержке авиации и артиллерии атаковали форпосты боевиков из экстремистской группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ ) на подступах к населенным пунктам Эль-Кантара и Сатхият. На прошлой неделе над этим районом сирийские летчики сбросили листовки, предупредив население об опасности приближения к позициям и базам «Джебхат ан-Нусры», которые подвергнутся ударам.

Военные действия идут к северу от города Хомс (165 км от Дамаска), где армия наступает на позиции вооруженных формирований, обстреливающих мирные селения на участке шоссе между Эль-Мешрефой и Сальмией. По информации Al Watan, боевики ранее нарушили перемирие в зоне деэскалации в окрестностях Хомса и отвергли ультиматум, который им предъявило командование ВС республики.

Как передал телеканал Al Manar, на южной окраине Дамаска армия и ополченцы сужают кольцо окружения вокруг форпостов террористов в квартале Хаджр-эль-Асвад и лагере беженцев Ярмук. Правительственные силы ведут уличные бои с противником, который использует для внезапных атак подземные туннели и укрытия. За истекшие сутки отряды ополченцев понесли потери.