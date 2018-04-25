Генштаб: Сирийская армия вскоре получит новые средства ПВО

«Российские специалисты продолжат обучение сирийских военнослужащих, а также окажут помощь в освоении новых образцов средств ПВО, поставки которых будут осуществлены в ближайшее время», — сказал генерал в среду на брифинге.

Великобритании и Современные системы ПВО Сирии понадобились после ракетной атаки США Франции , осуществленной в ночь на 14 апреля. Военные трех стран нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их заверениям, использовались для производства химического оружия. В то время как сирийские власти неоднократно заявляли, что весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО . Ни одного официального подтверждения о наличии у официального Дамаска химического оружия по-прежнему нет.

В российском Генштабе обратили внимание на то, что при наличии химоружия на обстрелянных США и их союзниками объектах в Сирии погибли бы десятки тысяч людей.

"Совсем непонятна логика военно-политического руководства США, Великобритании и Франции при выборе объектов для нанесения ракетных ударов, — отметил генерал Рудской. — Если, по их мнению, на них действительно были запасы отравляющих веществ, то при нанесении ударов крылатыми ракетами должны были возникнуть большие очаги заражения местности. А в случае с Дамаском неминуемо погибли бы десятки тысяч человек".

По данным российских военных, от ракет пострадали в основном постройки хозяйственного назначения. «Наибольший урон дорогостоящими и так называемыми „умными“ ракетами был нанесен хозяйственным постройкам, не имеющим ничего общего с военной деятельностью», — констатировал генерал Рудской

Так, по версии американских властей, был взорван научно-исследовательский центр «Базра». «Но даже если принять во внимание, что снаряжение боевой части крылатой ракеты „Томагавк“ составляет от 150 до 200 кг взрывчатого вещества, то по американской версии, без учета ракет воздух-земля, выпущенных с двух бомбардировщиков Б-1Б, в районе цели должно было взорваться не менее 8,5 тонны взрывчатки. В результате такого взрыва НИЦ „Барза“ должен был быть причинен гораздо больший ущерб, однако этого не наблюдается», — указал генерал-полковник Сергей Рудской.

По словам представителя Генштаба, характер разрушений зданий и сооружений гораздо меньший, чем озвучено, кроме того присутствуют полностью уцелевшие постройки, находящиеся вокруг центра на расстоянии не более 100 метров.

Всего, по данным Генштаба ВС РФ, из 105 заявленных США, Великобританией и Францией ракет, якобы достигших целей в Сирии, зафиксировано не более 22 попаданий.

По словам Рудского, российские военные провели детальный анализ результатов ударов. «Собраны фрагменты ракет, изучены воронки от разрывов, в итоге характер разрушений объектов позволяет сделать вывод, что из 105 заявленных попаданий в районе целей зафиксировано не более 22 из них», — отметил генерал Рудской.

При этом большая часть выпущенных ракет уничтожили комплексы ПВО, произведенные еще в СССР. «Большая часть высокоточного оружия была уничтожена советскими комплексами ПВО разработки сорокалетней давности. Это С-125, „Оса“ и „Квадрат“. Эти средства противовоздушной обороны были восстановлены и модернизированы при участии российских специалистов», — пояснил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"Фрагменты крылатых ракет, обнаруженные в районах перехвата, имеют характерные пробоины от поражающих элементов зенитных управляемых ракет. На узлах и агрегатах имеются отметки с серийными номерами, датами, фирмами-изготовителями и другими данными. Специалисты смогут без труда идентифицировать принадлежность этих фрагментов", — уточнил военный.

Так, две использовавшиеся во время удара по Сирии и не достигшие целей ракеты — крылатая ракета «Томагавк» и авиационная ракета — уже доставлены в Москву . Их изучат военные специалисты, а результаты анализа будут использованы при совершенствовании российских вооружений. «Часть ракет не достигла объектов поражения, по всей видимости, из-за технических неполадок, создав угрозу разрушения гражданских объектов и гибели мирных жителей. Две из них, в том числе крылатая ракета „Томагавк“ и авиационная высокоточная ракета, доставлены в Москву», — рассказал генерал Рудской на брифинге.

Отмечается также, что минобороны Сирии уже детально проанализировало результаты отражения ракетного удара США и их союзников и внесло изменения в систему ПВО, что еще больше повысит ее надежность.

Напомним, массовый ракетный удар был нанесен кораблями и бомбардировщиками США, Великобритании и Франции 14 апреля. Всего были выпущены, по подсчетам Минобороны России, 103 крылатые ракеты. Элементы сирийской системы ПВО сбили 71 из них. Основными целями, по данным Минобороны РФ, стали военные объекты Сирии, в частности несколько авиабаз.