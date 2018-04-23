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«Очевидные экономические перспективы». Наталья Комарова в Сирии обошла всех губернаторов
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«Очевидные экономические перспективы». Наталья Комарова в Сирии обошла всех губернаторов 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Визит главы региона в арабскую республику намечался еще в феврале, но был перенесен. Тогда многие предполагали, что причиной этого стала нестабильная обстановка в стране. Не менее удивительным оказался апрельский визит — в то время, когда американский лидер грозился атаковать страну.
«Это крайне, если можно так выразиться, выгодная территория для деятельности: в стране уничтожена инфраструктура, не закрыты базовые потребности людей, все это надо восстанавливать. Установление подобных связей с целым государством вполне разумно и обоснованно. Регионы, компании, страны, которые решатся на сотрудничество, если говорить конкретно о Сирии, получат уникальный рынок сбыта для своей продукции и услуг. Если говорить сухо, то первый, кто зашел, получает профит», — говорит руководитель уральского филиала Фонда развития гражданского общества, политолог Анатолий Гагарин.
Эксперт выразил уверенность, что у Югры с Сирией есть по крайней мере одна точка соприкосновения — нефть и ее переработка.
«Во всей этой поездке есть очевидные экономические перспективы для России и Югры, в частности. Оба региона — нефтедобывающие, поэтому сотрудничество в этой сфере вполне уместно и понятно. Более того, сейчас Сирия — перспективный рынок и для других сфер. Дело в том, что по заявлению Асада, объем необходимого финансирования для восстановления инфраструктуры САР сейчас оценивается в 400 млрд долларов. Таким образом, заключение разного рода гражданских контрактов с Сирией — важный шаг», — уверен эксперт.
В отношениях между Югрой и Сирией могут фигурировать не только нефть и газ. Сирия устала от войны, ей очень многое необходимо для восстановления — лес, стройматериалы, специалисты. Пока другие регионы «спят», Югра может выстроить взаимовыгодное сотрудничество. А это не только помощь союзной стране, но и новые рабочие места в регионе. Вернувшись из Сирии, глава Югры рассказала журналистам, что каких-то ограничений для сотрудничества между странами нет. По ее словам, «нет никаких запретных возможностей для того, чтобы мы были полезны друг другу».
«Если мы говорим обо мне, как губернаторе, и задачах, которые я решала, мне было крайне важно и в этот очередной раз создать условия для продвижения интересов нашей территории, для продвижения вообще знания и понимания о Югре, о Сибири, о Западной Сибири, о Российской Федерации», — отметила губернатор.
Помимо экономической темы, визит главы региона открывает и политическую, считает Анатолий Гагарин.
«Участие в делегации губернатора Натальи Комаровой явно выделяет ее в общем списке руководителей регионов, добавляя веса на политической арене. Что же касается возможного ответного визита Асада в Югру, который анонсировали власти, то тут все понятно. Вряд ли он приедет погостить или посмотреть на красоты Западной Сибири. Скорей всего, были заключены предварительные договоренности и уже сюда он приедет для ознакомления с нюансами и, вероятно, заключения каких-то договоров», — считает эксперт.
С ним согласен и президент АПЭК Дмитрий Орлов: «Пожалуй, здесь можно ограничиться одной веской фразой: включение Натальи Комаровой в состав российской правительственной делегации в Сирии говорит о безусловно высоком доверии к губернатору Югры со стороны руководства страны».
Еще один важный момент — гуманитарное сотрудничество. Очевидно, что в ближайшее время в Югру может приехать значительное количество сирийских студентов и специалистов. Кроме того, будет осуществляться культурный обмен. И во всем этом Югра станет пионером на фоне других регионов.
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