Сирийская армия захватила модернизированный комплекс ПВО боевиков

Мобильный комплекс ПВО боевиков оказался сделан на основе советского зенитно-ракетного комплекса «Оса», ранее захваченного боевиками у сирийских вооруженных сил.

"Террористы сожгли его за несколько часов до выхода из Думы , поскольку им некуда было его девать. Они использовали его против вертолетов и модернизировали, чтобы применять против истребителей", — цитирует ТК «Звезда» представителя САА.

По его словам, экипаж модернизированного ЗРК состоял из семи человек, в том числе специалиста по идентификации цели. Чтобы освоить военную технику, боевики из запрещенной в России террористической организации похитили двух офицеров. Пленных заставили обучать зенитные рассчеты, а позже казнили.

Кроме того, боевики наладили производство самодельных ракет для зенитной установки. Всего военными было обнаружено 170 ракет.

Напомним, что советский зенитно-ракетный комплекс малой дальности «Оса» был принят вооружение в 1971 году. Он способен поражать практически любые воздушные цели на высотах от 50 до пяти тысяч метров на дальности до десяти километров даже в условиях значительного радиоэлектронного противодействия противника. «Оса» также имеет хорошую автономность, проходимость, время развертывания комплекса составляет пять минут.

В 2013 году несколько комплексов «Оса» были захвачены сирийскими боевиками, после чего они стали главной целью для российских бомбардировщиков и вертолетов. Большая часть из них была уничтожена ВКС России осенью 2015 года.