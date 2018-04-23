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Сирийская армия захватила модернизированный комплекс ПВО боевиков
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Сирийская армия захватила модернизированный комплекс ПВО боевиков 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Мобильный комплекс ПВО боевиков оказался сделан на основе советского зенитно-ракетного комплекса «Оса», ранее захваченного боевиками у сирийских вооруженных сил.
"Террористы сожгли его за несколько часов до выхода из Думы, поскольку им некуда было его девать. Они использовали его против вертолетов и модернизировали, чтобы применять против истребителей", — цитирует ТК «Звезда» представителя САА.
По его словам, экипаж модернизированного ЗРК состоял из семи человек, в том числе специалиста по идентификации цели. Чтобы освоить военную технику, боевики из запрещенной в России террористической организации похитили двух офицеров. Пленных заставили обучать зенитные рассчеты, а позже казнили.
Кроме того, боевики наладили производство самодельных ракет для зенитной установки. Всего военными было обнаружено 170 ракет.
Напомним, что советский зенитно-ракетный комплекс малой дальности «Оса» был принят вооружение в 1971 году. Он способен поражать практически любые воздушные цели на высотах от 50 до пяти тысяч метров на дальности до десяти километров даже в условиях значительного радиоэлектронного противодействия противника. «Оса» также имеет хорошую автономность, проходимость, время развертывания комплекса составляет пять минут.
В 2013 году несколько комплексов «Оса» были захвачены сирийскими боевиками, после чего они стали главной целью для российских бомбардировщиков и вертолетов. Большая часть из них была уничтожена ВКС России осенью 2015 года.
Несмотря на свой преклонный возраст, ракетный комплекс «Оса» активно эксплуатируется вооруженными силами Сирии и принимал участие в отражении ракетного удара США, Франции и Великобритании. Из ЗРК «Оса» было выпущено 11 ракет, которые поразили пять целей — крылатые ракеты Tomahawk.
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Какую эффективность показали в Сирии наши комплексы ПВО Источник: Сирийские боевики хотят создать автономию под патронажем США Ирак нанес ракетные удары по сирийским территориям
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