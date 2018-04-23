Макрон на «Фокс Ньюс»: «Я вновь сделаю Францию великой!»

Получасовое интервью на « Фокс Ньюс », любимом телеканале Дональда Трампа Эммануэль Макрон умело подготовил почву перед приземлением в Вашингтоне в этот понедельник. «Моя цель — подчеркнуть долгую историю наших стран, которая основывается на разделяемых нами ценностях, в первую очередь свободе и мире, — заявил французский лидер Крису Уолласу (Chris Wallace), одному из лучших политических обозревателей консервативного канала. — Я буду выступать в Конгрессе за многосторонний подход, который подразумевает совместную игру для ограничения влияния нескольких государств-хулиганов и жестоких диктаторов».

Как он считает, его «особые отношения» с президентом США объясняются тремя причинами: «Наверное, потому что мы оба — вольные стрелки, не являемся частью традиционной политической системы. Во-вторых, мы придерживаемся одного курса по значимым международным вопросам, в частности по борьбе с терроризмом и „Исламским государством“ (запрещенная в России террористическая организация — прим.ред.). В-третьих, у нас прочные личные отношения». Крепкое рукопожатие при первой встрече? «Все было предельно открытым, это был очень естественный и дружеский момент», — уверяет Макрон, признавая, что видел «нескольких жертв» манеры Трампа, который обычно тянет на себя тех, с кем здоровается.

Отрывок, который представлял наибольший интерес для американского телеканала, был показан заранее: «Не мне судить или говорить вашему народу, кем должен быть ваш президент, и подрывают ли следствия и полемика доверие к нему. Я не задаюсь вопросом, о том, закончит ли он свой мандат». «Я работаю с ним, потому что мы оба стоим на службе наших стран», — добавил он.

Что касается Сирии , Эммануэль Макрон подчеркнул необходимость для США и Запада «сохранить присутствие, но не обязательно с американскими войсками, так как все может идти и через дипломатию». В «строительстве новой Сирии» очень важна роль США, союзников, стран региона «и даже России и Турции ». «Если мы уйдем после поражения ИГ , то оставим поле для иранского режима, Башара Асада и его людей, которые подготовят очередную войну и создадут почву для появления новых террористов».

Американская угроза ввести с 1 мая пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%) из Европы, судя по всему, станет темой для откровенного разговора Трампа и Макрона: «Надеюсь, он не введет их и сделает для ЕС исключение. Нельзя объявлять торговую войну союзникам. В чем ваши приоритеты? Вам нужны союзники, и мы — ваш союзник». «Меня легко понять, я веду себя предельно просто и прямо: вы не можете воевать со всеми: Китаем , Европой, Сирией, Ираном … Оно так не работает», — добавил президент.

Никакого плана «Б» по соглашению с Ираном

То же самое касается и договоренности по ядерной программе Ирана, из которой Вашингтон грозит выйти 12 мая: «Безупречен ли этот договор? Нет. Но есть ли у вас лучший вариант? Я его не вижу. У меня нет плана „Б“ по ядерной программе. Поэтому я говорю: давайте оставим то, что есть, потому что это лучше ситуации на северокорейский манер. При всем этом, не могу сказать, что удовлетворен ситуацией в том, что касается Ирана. Я считаю нужным бороться с его ракетной программой и сдерживать его региональные амбиции». Он считает нужным «дополнить» соглашение, не расторгая его. Эммануэль Макрон также выступает за осторожность в отношении Северной Кореи , хотя и отдает должное «давлению» администрации Трампа и роли Китая.

Что касается Владимира Путина , президент Франции говорит о нем заметно резче, чем об американском коллеге: «Он — сильный человек и лидер, который стремится к величию России. Народ гордится его политикой. Он чрезвычайно жестко ведет себя по отношению к меньшинствам и оппозиции. У нас с ним разное понимание демократии, однако, мы постоянно ведем дискуссии. Не стоит быть наивными: он одержим вмешательством в наши демократии. Нам нельзя показывать слабость Владимиру Путину. Если вы слабы, он пользуется этим. Это игра. Он создает множество „фейков“, обладает мощной пропагандой и стремится ослабить наши демократии, поскольку считает, что это выгодно его стране. Я уважаю его, знаю его и хочу работать с ним, понимая все это».

Конец интервью посвящен разъяснению проводимых во Франции реформ для американской аудитории. Эммануэль Макрон говорит, что руководствуется «справедливостью и эффективностью» в программе «эмансипации», которая нацелена на создание «более сильной и лучше приспособленной к новым вызовам Франции, в частности в цифровой сфере и „зеленой“ экономике». «Законные» протесты и забастовки не заставят его свернуть с пути: «Если руководствоваться опросами, реформ не провести». «Я вновь сделаю Францию великой», — говорит он, перекликаясь со словами того, кто примет его в понедельник в Вашингтоне.