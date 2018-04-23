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Генсек ООН надеется на создание механизма по расследованию химатак в Сирии
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Генсек ООН надеется на создание механизма по расследованию химатак в Сирии 

ТАСС 56 минут назад
СТОКГОЛЬМ, 23 апреля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш надеется на то, что СБ ООН удастся договориться о создании механизма по расследованию химических атак в Сирии. Для этого стороны будут проводить соответствующие консультации. Об этом он заявил в понедельник на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном.
"Я верю, что несмотря на многие аспекты, по которым у стран различные взгляды, в то же время есть много оснований полагать — исходя из опыта прошлого, — что может быть способ найти решение. Я искренне надеюсь, что так и будет и что страны приложат усилие в этом направлении", — отметил он.
Гутерриш прибыл в Стокгольм после проходившей 21-22 апреля в местечке Бакокра в южной провинции Сконе неформальной встречи СБ ООН. Ее участники обсудили миротворческие операции организации, а также ситуацию в Сирии.
"До настоящего времени не было никакой возможности прийти к согласию по механизму атрибуции в отношении ответственности и отчетности. У нас были очень откровенные дискуссии. Мы согласились на проведение консультаций, чтобы посмотреть, можно ли преодолеть существующее разногласие", — пояснил Гутерриш.
Рассказывая о результатах встречи, генсек ООН подчеркнул, что все члены СБ ООН были единодушны в том, что для Сирии существует лишь «политическое решение в рамках процесса под руководством ООН». Страны также понимают, что следует сделать гораздо больше для разрешения гуманитарной ситуации. Главный камень преткновения на переговорах — создание механизма по расследованию.
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