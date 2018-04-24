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В Израиле издали отредактированную Библию
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В Израиле издали отредактированную Библию 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Новое Священное писание, по задумке издателей, должно сблизить христиан и иудеев.
Новая Библия, изданная в честь 70-летия государства Израиль, имеет израильскую атрибутику и построчные комментарии раввинов и теологов. Издается Библия сразу на иврите и английском и «свяжет современный и древний Израиль», сообщает Religion News Service.
Это «первая в мире Библия, делающая особый акцент на земле Израиля, народе Израиля и уникальной связи древнего народа и его земли» — говорится в аннотации организации Israel365, выпустившей книгу в Иерусалиме.
Свою миссию организация Israel365 видит в том, чтобы вести просветительскую деятельность среди христиан ради лучшего понимания Библейского значения земли израильской и глубинной связи еврейского народа с этой землей.
По мнению редактора издания Израильской Библии, раввина Тули Вейца, Библия, которая в течение двух тысяч лет была главным яблоком раздора между двумя религиями, «теперь станет связующей скрепой для двух великих религий и для наших народов».
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