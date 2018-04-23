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Россия может поставить в Сирию С-300 в ближайшее время
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Россия может поставить в Сирию С-300 в ближайшее время 

Вести.Ru 9 часов назад
Фото: Вести.Ru
Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на два военно-дипломатических источника, «Находившийся преимущественно в политической плоскости вопрос о передаче сирийской армии ЗРК практически решен».
Контракт на поставку Сирии четырех дивизионов ЗРК в варианте С-300ПМУ-2 подписан еще в 2010 году, но позже он был аннулирован по просьбе Израиля, аванс в размере около $400 миллионов был возвращен заказчику.
По данным издания, «в этот раз ЗРК С-300 планируется передать Сирии в рамках оказания военно-технической помощи».
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