Россия может поставить в Сирию С-300 в ближайшее время

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на два военно-дипломатических источника, «Находившийся преимущественно в политической плоскости вопрос о передаче сирийской армии ЗРК практически решен».

Контракт на поставку Сирии четырех дивизионов ЗРК в варианте С-300ПМУ-2 подписан еще в 2010 году, но позже он был аннулирован по просьбе Израиля , аванс в размере около $400 миллионов был возвращен заказчику.

По данным издания, «в этот раз ЗРК С-300 планируется передать Сирии в рамках оказания военно-технической помощи».