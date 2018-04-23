В Ялте открылся форум журналистов мусульманских стран 

ЯЛТА, 23 апр — РИА Новости Крым. В Ялте открылся IV Международный журналистский форум «Журналисты мусульманских стран за партнерство цивилизаций», передает корреспондент РИА Новости Крым.
В мероприятии принимают участие более 50 журналистов из 22 стран, в том числе России, Объединенных Арабских Эмиратов, Бангладеша, Ливана, Турции, Марокко, Ирана, Ирака, Казахстана, Катара, Египта, Турции, Туниса, Сирии, Бахрейна, Кувейта, Индонезии, Узбекистана, Индонезии, Алжира, Йемена и Иордании.
"Работа сообща журналистского сообщества нашей страны и государств мусульманского мира может быть удивительно продуктивной и полезной для искоренения политики насилия", — поприветствовал участников форума в своем обращении президент Татарстана Рустам Миниханов.
Со своей стороны посол по особым поручениям МИД России Константин Шувалов выразил надежду, что журналистам мусульманских стран удастся защитить идеологическое богатство исламского мира «от попыток лишить его свободного поиска».
В комментарии журналистам участник форума, обозреватель узбекистанского интернет-издания anhor.uz Юрий Черногаев отметил, что решение проблемы столкновения цивилизаций — это путь к миру. «Мероприятия, подобные сегодняшнему, предлагают нам дорогу, по которой если мы пойдем, — выживем. Польза от них громадная», — подчеркнул он и добавил, что месяц назад участвовал в аналогичном форуме, который проводился в Кабуле.
Организатором форума выступает группа стратегического видения «Россия — исламский мир», председателем которой является президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Мероприятие проходит при поддержке Правительства Республики Крым.
Во вторник, 24 апреля, участников форума ждет культурная программа: посещение Ханского дворца в Бахчисарае и площадки строительства Соборной мечети в Симферополе, а также встреча с муфтием Крыма.