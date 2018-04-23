Французское посольство в Афинах облили краской из-за участия в ударе по Сирии

В настоящий момент в связи с произошедшим удалось задержать одного человека. Правоохранители разыскивают остальных участников акции.

Как уточняет Kathimerini, нападение совершили анархисты из группировки «Рубикон».

Об этом сообщает AFP.

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