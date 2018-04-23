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Французское посольство в Афинах облили краской из-за участия в ударе по Сирии
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Французское посольство в Афинах облили краской из-за участия в ударе по Сирии
RT на русском
2 часа назад
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Об этом сообщает AFP.
Как уточняет Kathimerini, нападение совершили анархисты из группировки «Рубикон».
В настоящий момент в связи с произошедшим удалось задержать одного человека. Правоохранители разыскивают остальных участников акции.
Ранее депутаты французских левых партий во время внеочередных парламентских дебатов в Национальном собрании назвали незаконным нанесение
США
и союзниками ударов по
Сирии
.
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