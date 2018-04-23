В Восточной Гуте налаживается мирная жизнь

Новые провода вдоль дороги, ведущей в Восточную Гуту — как ниточка жизни, вместе с которой в населенные пункты придут свет и тепло, а значит приблизится тот день, когда все здесь снова станет, как до войны.

"Раньше мы жили очень хорошо, шикарно жили, можно сказать. Вот посмотрите, какая у меня мебель. Но после того, как здесь начали орудовать террористы, нас будто отбросили на 50 лет назад. Не было ни работы, ни еды. Гуманитарные миссии доставляли сюда продукты, но то, что предназначалось для одной семьи, боевики делили на 40 человек, а остальное забирали себе", — говорит житель Думы Улид Саллах.

Жители только что освобожденной Гуты очень остро переживают недавний ракетный удар США . По мнению людей, страна, которая не внесла никакого реального вклада в победу над террористами, сама напала на их родину.

"Что касается ударов, которые произвели США и другие страны — это они террористы. И мы уверены, что боевики, которые орудовали здесь, сотрудничали с западными странами. Когда США ударили по нам, боевики хотели пойти снова в наступление и остаться в Думе. Слава Аллаху, что этого не произошло", — рассказал житель Восточной Гуты Амер Дерба.

Труднее всего сейчас в Восточной Гуте детям и старикам. Школы и больницы, которые боевики, как правило, превращали в свои командные пункты, еще предстоит восстанавливать. Остро не хватает медикаментов, одежды, школьных принадлежностей.

"Лекарства! Главная проблема это лекарства. Все, что у нас было в последнее время, попадало сюда неофициально и в очень малых количествах. Больше всего не хватает антибиотиков и препаратов от давления и для сердца. Мы очень надеемся на помощь", — отметил продавец аптеки в Думе Атеф Бедран.

Прием пациентов в Восточной Гуте регулярно проводят российские военные медики. Несколько колонн, организованных Центром по примирению враждующих сторон, доставили в населенные пункты технику и материалы, необходимые для восстановления зданий и инфраструктуры.

По мере окончания гуманитарного разминирования — за минувшие сутки в Восточной Гуты было обезврежено 11 самодельных взрывных устройств — специалисты приступают к ремонту дорог, больниц, школ и жилых домов, восстановлению линий электропередачи. При всесторонней поддержке российского Центра по примирению враждующих сторон и сирийского правительства из лагерей для беженцев к настоящему времени вернулись около 62 тысяч человек.