Ещё
Боевики подожгли свои танки в Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
У россиян снова попросят денег
У россиян снова попросят денег

Подожгли и бросили: боевики «Джейш аль-Ислам»* уничтожили технику, чтобы избежать обвинений в предательстве 

ТК «Звезда» 1 час назад
В Идлибе боевики из первых партий, которе покинули Восточную Гуту, были объявлены предателями. По причине этого террористы «Джейш аль-Ислама»* решили таким образом избавиться и от техники, и от обвинений в предательстве.
Боевики террористической группировки «Джейш аль-Ислам»* бросили и подожгли свою бронетехнику перед уходом из сирийской Восточной Гуты. Таким образом, они грубо нарушили соглашения о мирном выходе, поскольку бронетехника должна была перейти в распоряжение Сирийской армии. Эксклюзивные кадры публикует телеканал «Звезда».
На видео показаны танки, объятые пламенем. Брошенная полыхающая техника рядами стоит на улице.
Боевики покидали Восточную Гуту лишь на автобусах. С собой они могли забрать только автоматы, а все остальное они должны были отдать армии Сирии.
В Идлибе боевики из первых партий были объявлены предателями. По причине этого террористы «Джейш аль-Ислама»*, которые покинули Восточную Гуту позже, решили таким образом избавиться и от техники, и от обвинений в предательстве.
* «Джейш аль-Ислам» — террористическая организация, запрещена в РФ.
ТК «Звезда»: последние новости
СМИ сообщают о взрывах в Дамаске после заявления Трампа по Сирии «Это вам за пацанов!» — в Сети опубликована песня, посвященная погибшему в Сирии летчику Филипову Город Дума перешел под полный контроль сирийской армии
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Индия лишила Россию Су-57470
У россиян снова попросят денег111
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»193
Модель Playboy обокрали в Подмосковье18
По секрету: Как зарабатывают на менструациях18
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
02:49
Москва назвала цель ударов по Сирии
Политика Ближний Восток
00:26
В России началась «бесконечная» неделя
Общество Социология
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:38
Герцогиня Кейт доставлена в роддом
В мире Европа
00:15
Индия лишила Россию Су-57
Армия Оружие
06:38
СК вновь проверит смерть Марьянова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение