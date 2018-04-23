Боевики подожгли свои танки в Сирии

Подожгли и бросили: боевики «Джейш аль-Ислам»* уничтожили технику, чтобы избежать обвинений в предательстве

В Идлибе боевики из первых партий, которе покинули Восточную Гуту, были объявлены предателями. По причине этого террористы «Джейш аль-Ислама»* решили таким образом избавиться и от техники, и от обвинений в предательстве.

Боевики террористической группировки «Джейш аль-Ислам» * бросили и подожгли свою бронетехнику перед уходом из сирийской Восточной Гуты. Таким образом, они грубо нарушили соглашения о мирном выходе, поскольку бронетехника должна была перейти в распоряжение Сирийской армии. Эксклюзивные кадры публикует телеканал «Звезда»

На видео показаны танки, объятые пламенем. Брошенная полыхающая техника рядами стоит на улице.

Боевики покидали Восточную Гуту лишь на автобусах. С собой они могли забрать только автоматы, а все остальное они должны были отдать армии Сирии

В Идлибе боевики из первых партий были объявлены предателями. По причине этого террористы «Джейш аль-Ислама»*, которые покинули Восточную Гуту позже, решили таким образом избавиться и от техники, и от обвинений в предательстве.