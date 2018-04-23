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Индия осудила теракты в Афганистане
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Индия осудила теракты в Афганистане 

РИА Новости 43 минуты назад
НЬЮ-ДЕЛИ, 23 апр — РИА Новости. Индия решительно осуждает теракты, совершенные в воскресенье в Кабуле и в провинции Баглан на северо-востоке Афганистана, заявили журналистам в индийском МИД.
"Индия решительно осуждает трусливые и варварские террористические атаки в Кабуле и Баглане. Тот факт, что террористы и их сторонники избрали целью своей атаки центр регистрации избирателей для предстоящих выборов в парламент и окружные советы, делает это нападение особенно возмутительным", — заявили во внешнеполитическом ведомстве.
В Нью-Дели отметили, что в результате теракта погибли афганцы, которые «твердо поддерживают и верят в демократический процесс». «Это атака не только против мирных граждан, но также против демократических прав афганского народа», — указали в МИД Индии.
В ведомстве подчеркнули, что Индия готова оказать Афганистану любое возможное содействие, в том числе в вопросе оказания медицинской помощи пострадавшим.
Взрыв произошел рядом с центром для регистрации избирателей и центром выдачи документов, удостоверяющих личность, на западе столицы Афганистана в воскресенье утром. Сообщалось о 57 погибших и 119 раненых. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Ответственность за нападение взяла запрещенная в России террористическая группировка ИГ*.
Еще один взрыв у центра регистрации избирателей произошел в воскресенье в провинции Баглан на северо-востоке Афганистана. При взрыве погибли семь человек, десять пострадали. Пока ни одна группировка не взяла ответственность за этот инцидент.
*Террористические организации, запрещенные в России.
Подробнее о крупных терактах в Афганистане в 2016-2018 годах читайте в справке РИА Новости >>
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