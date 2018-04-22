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Центр по примирению: российские врачи за сутки помогли почти 80 сирийцам
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Центр по примирению: российские врачи за сутки помогли почти 80 сирийцам 

ТАСС 22 апреля 2018
Фото: Федеральное агентство новостей
ХМЕЙМИМ, 22 апреля. /ТАСС/. Российские военные врачи за прошедшие сутки оказали помощь 79 сирийцам, в том числе детям. Об этом сообщил в воскресенье начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.
"Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 79 сирийцам, в том числе 20 детям", — сказал он. Евтушенко сообщил, что 21 апреля боевики подвергли минометному обстрелу один из жилых кварталов в южной части Дамаска, в ходе которого были ранены два мирных жителя.
Центр по примирению оказал гуманитарную помощь мирным жителям населенного пункта Акраба провинции Алеппо. «Людям передано 445 продовольственных наборов и свежий хлеб. Общий вес гуманитарного груза составил 2,9 тонны», — отметил Евтушенко.
В городе Дума продолжаются работы по возобновлению водо— и электроснабжения. За прошедшие сутки там разминированы восемь домов и придомовых территорий, обезврежены 11 самодельных взрывных устройств.
За сутки в свои дома вернулись около тысячи сирийцев. «За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулись 160 человек, в провинции Дейр-эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) — 519 человек, в Восточной Гуте — 312 человек», — говорится в сообщении.
Центр по примирению и подразделения российской военной полиции второй день продолжают вывод боевиков незаконных вооруженных формирований и членов их семей из района примирения Восточный Каламун через гуманитарный коридор с пунктом пропуска в районе населенного пункта Рухейба. За прошедшие сутки через него вышли 1156 боевиков и членов их семей. «В ходе вывода боевики незаконных вооруженных формирований сдали представителям Центра по примирению враждующих сторон девять единиц вооружения, 8,5 тыс. боеприпасов, 212 ручных гранат и один „пояс шахида“, — сообщил Евтушенко.
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