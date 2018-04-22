Нетаньяху отверг обвинения главы МИД Ирана в нарушении Израилем международного права 

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг в воскресенье обвинения министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в нарушении международного права. Соответствующее заявление глава кабмина сделал в воскресенье на заседании Генштаба Армии обороны Израиля, посвященном 70-летию образования еврейского государства.
"Сегодня я слышал заявление министра иностранных дел Ирана, обвинившего Израиль в нарушении международного права, — сказал глава израильского кабмина. — Это говорит глава МИД страны, которая направляет против Израиля вооруженные беспилотники, а также запускает ракеты по Саудовской Аравии". Нетаньяху добавил, что «существует огромная пропасть между его [главы МИД Ирана] умеренными высказываниями и действиями Корпуса „стражей исламской революции“ (КСИР, элитные части ВС Ирана — прим. ТАСС), которые двигают целую армию против Израиля с объявленной целью разрушения Государства Израиль». «Я не впечатлен словами, и полагаюсь на Армию обороны Израиля, которая готова к любому развитию событий и любому сценарию», — подчеркнул премьер, чьи высказывания распространила в воскресенье его канцелярия.
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в показанном в воскресенье интервью телеканалу CBS заявил, что «Израиль продолжает нарушать международные законы, рассчитывая на безнаказанность благодаря поддержке со стороны США и пытаясь укрыться за дымовой завесой». По словам Зарифа, ракетные обстрелы сирийской территории ведут к эскалации. «Они должны иметь виду, что если они продолжат нарушать территориальную целостность других стран, то наступят последствия», — добавил глава иранского МИД.
9 апреля в результате массированного удара по военному аэродрому Т-4 в 70 км от Пальмиры погибли 14 военнослужащих, в том числе семь иранских советников, работавших на этой авиабазе. Атака была предпринята из ливанского воздушного пространства. Израиль официально не признает ответственности за удар. 10 апреля министр обороны страны Авигдор Либерман заявил, что не знает о том, кто атаковал аэродром Т-4.