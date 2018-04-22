США бомбят детей в Йемене и разносят города с воздуха

Америка поставляет самолёты для ударов по Йемену , уверен глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Соединенные Штаты не только предоставляют оружие, но, по словам министра обороны [США Джеймса Мэттиса], активно участвуют в том, что равносильно военным преступлениям», — приводит ТАСС слова министра.

Однако таким способом кризис в Йемене решить невозможно, уверен иранец. Вместо военных действий нужно сесть за стол переговоров, как, например, это делается в рамках астанинского процесса по Сирии

В Йемене идёт ожесточённое противостояние между нынешней властью и мятежниками, которых поддерживали силы, лояльные бывшему президенту страны Али Абдалле Салеху. Обострение ситуации произошло ещё в 2014 году, с тех пор Йемен раздирают столкновения и конфликты.