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США бомбят детей в Йемене и разносят города с воздуха
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США бомбят детей в Йемене и разносят города с воздуха 

News.ru 2 часа назад
Фото: News.ru
Америка поставляет самолёты для ударов по Йемену, уверен глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
«Соединенные Штаты не только предоставляют оружие, но, по словам министра обороны [США Джеймса Мэттиса], активно участвуют в том, что равносильно военным преступлениям», — приводит ТАСС слова министра.
Однако таким способом кризис в Йемене решить невозможно, уверен иранец. Вместо военных действий нужно сесть за стол переговоров, как, например, это делается в рамках астанинского процесса по Сирии.
В Йемене идёт ожесточённое противостояние между нынешней властью и мятежниками, которых поддерживали силы, лояльные бывшему президенту страны Али Абдалле Салеху. Обострение ситуации произошло ещё в 2014 году, с тех пор Йемен раздирают столкновения и конфликты.
Россия в свою очередь активно выступила за прекращение вооружённого противостояния в стране.
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