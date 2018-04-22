В Белом доме рассказали о «значительном продвижении» в доработке иранской сделки

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В Минобороны заявили о гибели двух человек после обстрелов в Дамаске

СМИ сообщили о взрывах в Дамаске после заявления Трампа о начале операции в Сирии

Шойгу заявил, что США и союзники нанесли удар по Сирии в «самый неподходящий момент»