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Сомневающиеся в версии о применении химоружия в сирийской Думе подвергаются нападкам
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Сомневающиеся в версии о применении химоружия в сирийской Думе подвергаются нападкам 

RT на русском 1 час назад
Ряд журналистов и экспертов выражает сомнение в версии о химатаке со стороны правительственных сил в сирийском городе Дума. О применении химического оружия первыми заявили НКО, которые по большей части финансируются западными странами: организация «Белые каски» и Сирийско-американское медицинское общество. Беженцы из Восточной Гуты сообщают, что «инцидент» 7 апреля был постановкой. Однако мейнстримные СМИ продолжают обвинять президента САР Башара Асада и подвергают критике любые высказывания своих оппонентов. С подробностями — корреспондент RT Мурад Газдиев.
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