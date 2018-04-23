Сомневающиеся в версии о применении химоружия в сирийской Думе подвергаются нападкам

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Шойгу заявил, что США и союзники нанесли удар по Сирии в «самый неподходящий момент»

МИД Ирана: удар по Сирии является примером использования США лжи в своих интересах

В Минобороны заявили о гибели двух человек после обстрелов в Дамаске