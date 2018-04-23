Сомневающиеся в версии о применении химоружия в сирийской Думе подвергаются нападкам 

Ряд журналистов и экспертов выражает сомнение в версии о химатаке со стороны правительственных сил в сирийском городе Дума. О применении химического оружия первыми заявили НКО, которые по большей части финансируются западными странами: организация «Белые каски» и Сирийско-американское медицинское общество. Беженцы из Восточной Гуты сообщают, что «инцидент» 7 апреля был постановкой. Однако мейнстримные СМИ продолжают обвинять президента САР Башара Асада и подвергают критике любые высказывания своих оппонентов. С подробностями — корреспондент RT Мурад Газдиев.