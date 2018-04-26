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Убийство саудовцами главы правительства хуситов показали на видео
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Убийство саудовцами главы правительства хуситов показали на видео 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Авиаудар Саудовской Аравии, в результате которого погиб глава Высшего политического совета Йемена и один из лидеров боевого крыла хуситов Салех ас-Самад, показали на видео. Оно было опубликовано на YouTube. Телеканал Sky News Arabia также показал последствия атаки на земле.
На кадрах видно, что всего было выпущено две ракеты. Первая попала в автомобиль, вторая была направлена на другой автомобиль и собравшихся рядом людей. Об ударе по портовому городу Ходейда стало известно 23 апреля, однако совершен он был ранее.
Ас-Самад занимал пост председателя Высшего политического совета с августа 2016 года. Он фактически руководил подконтрольной хуситам частью страны. Мужчина значился вторым в списках самых разыскиваемых фунционеров мятежников, отмечал ТАСС.
В Йемене несколько лет идет гражданская война. Одна из воюющих сторон — боевое крыло хуситов (шиитское движение «Ансар Аллах») и лояльная бывшему руководству страны часть армии, другая — войска изгнанного ими суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади и возглавляемая Саудовской Аравией коалиция.
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