СМИ: несколько лидеров хуситов в Йемене погибли после саудовских авиаударов

ДОХА , 28 апр — РИА Новости . Саудовские истребители в составе арабской коалиции в пятницу нанесли не менее 10 авиаударов по военным объектам мятежников из движения «Ансат Алла» (хуситы) в Сане , погибли представители руководства мятежников, сообщает саудовское интернет-издание «Сабк».

По его информации, бомбардировке подвергся военный лагерь Ан-Наджда вблизи министерства внутренних дел на севере йеменской столицы, дом правительства в районе ас-Сабиин, а также офис политической разведки.

Издание отметило, что погибли несколько человек из числа руководства хуситов. Ряд саудовских новостных порталов передают, что погиб один из руководителей хуситов Абдель Хаким аль-Хайвани, который значился под 36-м номером в составленном Саудовской Аравией списке подлежащих уничтожению или поимке йеменских лидеров.

На этой неделе хуситы сообщили, что 19 апреля в результате авиаудара погиб глава Высшего политсовета Салех ас-Самад. Однако в пятницу принадлежащий мятежникам телеканал «Аль-Масира» сообщил, что удар, в результате которого погиб ас-Самад, нанес американский беспилотник, а не саудовские самолеты, отметив «ограниченные возможности саудовских военных в проведении такого рода операций».