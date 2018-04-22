Ирак продлил иностранным компаниям срок подачи заявок на строительство НПЗ под Мосулом

Ирак продлил срок подачи заявок для иностранных компаний и инвесторов, желающих принять участие в строительстве и эксплуатации нового нефтеперерабатывающего завода под Мосулом, передает агентство Рейтер

Перечень необходимых для участия документов будет доступен до 1 мая. Крайний срок подачи документов — 14 июня. Ранее заявки принимались до 15 мая.

Заявки на участие могут предусматривать два варианта инвестиционного соглашения: по схеме «строительство — владение — эксплуатация» (BOO) или по схеме «строительство — эксплуатация — передача» (BOOT).

Ожидается, что мощность предприятия в провинции Найнава составит 100 тысяч баррелей в день.

Иракские военные в середине октября после проведения референдума в Иракском Курдистане восстановили контроль над нефтяной провинцией Киркук . Кроме того, Ирак вернул под контроль спорные территории близ Мосула в провинции Найнава, на которых также расположены нефтяные месторождения.