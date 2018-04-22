Ирак продлил иностранным компаниям срок подачи заявок на строительство НПЗ под Мосулом 

Ирак продлил срок подачи заявок для иностранных компаний и инвесторов, желающих принять участие в строительстве и эксплуатации нового нефтеперерабатывающего завода под Мосулом, передает агентство Рейтер.
Перечень необходимых для участия документов будет доступен до 1 мая. Крайний срок подачи документов — 14 июня. Ранее заявки принимались до 15 мая.
Заявки на участие могут предусматривать два варианта инвестиционного соглашения: по схеме «строительство — владение — эксплуатация» (BOO) или по схеме «строительство — эксплуатация — передача» (BOOT).
Ожидается, что мощность предприятия в провинции Найнава составит 100 тысяч баррелей в день.
Иракские военные в середине октября после проведения референдума в Иракском Курдистане восстановили контроль над нефтяной провинцией Киркук. Кроме того, Ирак вернул под контроль спорные территории близ Мосула в провинции Найнава, на которых также расположены нефтяные месторождения.
В 2017 году "Роснефть" договорилась с властями Иракского Курдистана о сотрудничестве в разработке нефтяных месторождений в провинции Киркук, однако внутренние политические проблемы между курдами и центральным правительством в Багдаде создали ряд спорных вопросов, усложняющих реализацию этих договоренностей.