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«Это вам за пацанов!» — в Сети опубликована песня, посвященная погибшему в Сирии летчику Филипову
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«Это вам за пацанов!» — в Сети опубликована песня, посвященная погибшему в Сирии летчику Филипову 

ТК «Звезда» 55 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Автор-исполнитель песни Алексей Коркин.
В Сети опубликована песня, посвященная погибшему в Сирии летчику ВКС РФ Роману Филипову. Автор-исполнитель песни Алексей Коркин.
Роман Филипов был сбит во время облета зоны деэскалации в провинции Идлиб. С земли по нашим штурмовикам выпустили ракету. На земле катапультировавшегося летчика окружили террористы.
Он до последнего вел неравный бой с боевиками, а после, не пожелав сдаваться в плен, подорвал себя гранатой. Последними словами летчика стало «Это вам за пацанов».
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