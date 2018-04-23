«Это вам за пацанов!» — в Сети опубликована песня, посвященная погибшему в Сирии летчику Филипову

Автор-исполнитель песни Алексей Коркин.

Роман Филипов был сбит во время облета зоны деэскалации в провинции Идлиб . С земли по нашим штурмовикам выпустили ракету. На земле катапультировавшегося летчика окружили террористы.

Он до последнего вел неравный бой с боевиками, а после, не пожелав сдаваться в плен, подорвал себя гранатой. Последними словами летчика стало «Это вам за пацанов».