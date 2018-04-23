Автор-исполнитель песни Алексей Коркин.
В Сети опубликована песня, посвященная погибшему в Сирии летчику ВКС РФ Роману Филипову. Автор-исполнитель песни Алексей Коркин.
Роман Филипов был сбит во время облета зоны деэскалации в провинции Идлиб. С земли по нашим штурмовикам выпустили ракету. На земле катапультировавшегося летчика окружили террористы.
Он до последнего вел неравный бой с боевиками, а после, не пожелав сдаваться в плен, подорвал себя гранатой. Последними словами летчика стало «Это вам за пацанов».