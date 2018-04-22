СМИ: ВВС Сирии обезглавили службу безопасности ИГИЛ*

Сирийские боевые самолеты совершили удар по штабу ИГИЛ*, расположенному в анклаве Ярмук под Дамаском

Начальник службы безопасности ИГИЛ* Мухаммад Аль-Аднани был убит во время авианалета сирийских ВВС. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.

«У ИГИЛ под Дамаском дела все хуже и хуже. Как сообщают наши источники — ВВС Сирии обезглавили службу безопасности террористов», — сообщает медиа.

По данным канала, сирийские боевые самолеты совершили удар по штабу ИГИЛ*, расположенному в анклаве Ярмук. Помимо главы службы безопасности «Исламского государства», был уничтожен его ближайший помощник Абу Зейнаб.

Ранее сообщалось, что существует вероятность объединения в единую структуру террористов из ИГИЛ* и «Аль-Каиды» *. С таким предупреждением выступил глава ФСБ РФ Александр Бортников во время выступления на VII Московской конференции по международной безопасности.