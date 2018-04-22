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СМИ: ВВС Сирии обезглавили службу безопасности ИГИЛ*
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СМИ: ВВС Сирии обезглавили службу безопасности ИГИЛ* 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Сирийские боевые самолеты совершили удар по штабу ИГИЛ*, расположенному в анклаве Ярмук под Дамаском.
Начальник службы безопасности ИГИЛ* Мухаммад Аль-Аднани был убит во время авианалета сирийских ВВС. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.
«У ИГИЛ под Дамаском дела все хуже и хуже. Как сообщают наши источники — ВВС Сирии обезглавили службу безопасности террористов», — сообщает медиа.
По данным канала, сирийские боевые самолеты совершили удар по штабу ИГИЛ*, расположенному в анклаве Ярмук. Помимо главы службы безопасности «Исламского государства», был уничтожен его ближайший помощник Абу Зейнаб.
Ранее сообщалось, что существует вероятность объединения в единую структуру террористов из ИГИЛ* и «Аль-Каиды»*. С таким предупреждением выступил глава ФСБ РФ Александр Бортников во время выступления на VII Московской конференции по международной безопасности.
*ИГИЛ, «Аль-Каида» — террористические группировки, деятельность которых запрещена на территории РФ
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