Глава Совбеза Ирана примет участие в конференции по безопасности в Сочи

МОСКВА , 22 апреля. / ТАСС /. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана адмирал Али Шамхани примет участие в конференции по безопасности, которая пройдет в городе Сочи 24-26 апреля. Об этом, как передает агентство Мehr, заявил в воскресенье глава департамента по связям с общественностью Совета безопасности Ирана Алиреза Зарифиан.

По его данным, Шамхани выступит на конференции и сообщит о ситуации с безопасностью и тенденциях политико-экономических изменений в регионе, представив участникам мероприятия опыт и стратегии Ирана в борьбе с террористическими угрозами. Секретарь иранского Совбеза также проведет двусторонние и многосторонние переговоры с присутствующими на встрече представителями по безопасности из других стран в целях продвижения совместных политических и военных инициатив в борьбе с угрозами безопасности.

Конференция состоится в Сочи 24-26 апреля по инициативе Совета безопасности России. В ней примут участие секретари советов безопасности, министры, помощники и советники президентов и премьер-министров по национальной безопасности, руководители спецслужб разных стран.