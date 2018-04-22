Баба Ванга предупреждала: 2016 год будет страшным. И вот почему…

Помните о болгарской ясновидящей, которая предсказала появление ИГИЛ , катастрофу 9/11 и много чего еще?

Точность прогнозов Ванги (если брать в целом все ее заявления): 85%. Поэтому ее еще называли «Нострадамусом Балкан». В частности, она предсказала изменения климата, Цунами 2004 года и даже тот факт, что 44-м американским президентом будет чернокожий гражданин ( Барак Обама ). В 1989 году, когда она об это объявила, это было довольно пугающее объявление.

Но сейчас нас куда больше пугает ее заявление о том, что это будет «последний президент США ».

Вот что она предсказывала на 2016 год!

В частности, она предупредила, что группа мусульманских экстремистов вторгнется в Европу в 2016 году, и из-за этого начнется «Большая мусульманская война». Ванга считала, что начнется все «с Сирии », и а закончится созданием Халифата со столицей в Риме — в 2043 году.

«В 2016 году начнется вторжение мусульманских экстремистов в Европу. Это будет означать, что к концу года континент перестанет существовать в привычном смысле. Дело в том, что экстремисты будут использовать против европейцев химическое оружие».

Довольно страшное предсказание, с которым не хочется начинать Новый год? Мы считаем, что были просто обязаны вас предупредить!

Тем более, что назвать этот прогноз «притянутым за уши» сложно. И к тому же он начал сбываться: Ванга предсказывала, что все начнется с «Арабской весны» (так назвали серию ближневосточных революций, начавшихся с Туниса ), а ключевую роль в этой истории сыграет Сирия.

Вот и сейчас: ИГИЛ продолжает расти и расширяться. И это произошло, несмотря на то, что Запад, включая США, Францию Великобританию давно участвуют в борьбе с боевиками. Многие европейские страны уже живут с постоянной угрозой, что террористы могут применить против них химическое оружие.

А что вы думаете по этому поводу? Верите ли вы в силу великих предсказателей? Дайте нам знать в комментариях!