Центр по примирению: в свои дома вернулись почти 62 тысячи жителей Восточной Гуты

Об этом сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

«При всесторонней поддержке российского Центра по примирению враждующих сторон и правительства Сирийской Арабской Республики в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещённых лиц вернулись 61 775 жителей Восточной Гуты», — уточнил Евтушенко.

При этом он отметил, что российские военные продолжают вывод боевиков из некоторых сирийских регионов, в частности из района примирения Восточный Каламун через гуманитарный коридор с пунктом пропуска в районе населённого пункта Рухейба.

«За прошедшие сутки через этот гуманитарный коридор вышло 1156 боевиков и членов их семей. Из них 1117 человек на 35 автобусах доставлены в город Африн провинции Алеппо, а 39 человек — в лагерь беженцев Эр-Рукбан в районе Эт-Танф», — добавил начальник ЦПВС.

Всего с 20 апреля из Восточного Каламуна выведено 2850 боевиков и членов их семей.