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Более 60 тысяч жителей Восточной Гуты вернулись в свои дома
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Более 60 тысяч жителей Восточной Гуты вернулись в свои дома 

ТВ Центр 58 минут назад
Фото: ТВ Центр
В сирийской Думе за сутки обезврежены 12 самодельных взрывных устройств и разминированы 16 домов. О этом сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон, передает "ТВ Центр".
Накануне в Думейре показали более 10 тысяч единиц вооружения и боеприпасов, изъятых у боевиков запрещенной группировки "Джейш аль-ислам". Автоматы, минометы, противотанковые комплесы ТОУ и около 20-ти танков — большая часть из этого арсенала произведена в странах НАТО.
Также продемонстрировали бывшую подземную базу экстремистов. Там находились камеры, где боевики держали заложников из числа мирных жителей, и госпиталь. Медикаменты и оборудования для него были произведены в США и Европе.
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