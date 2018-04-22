Более 60 тысяч жителей Восточной Гуты вернулись в свои дома 

В сирийской Думе за сутки обезврежены 12 самодельных взрывных устройств и разминированы 16 домов. О этом сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон, передает "ТВ Центр".
Накануне в Думейре показали более 10 тысяч единиц вооружения и боеприпасов, изъятых у боевиков запрещенной группировки "Джейш аль-ислам". Автоматы, минометы, противотанковые комплесы ТОУ и около 20-ти танков — большая часть из этого арсенала произведена в странах НАТО.
Также продемонстрировали бывшую подземную базу экстремистов. Там находились камеры, где боевики держали заложников из числа мирных жителей, и госпиталь. Медикаменты и оборудования для него были произведены в США и Европе.