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Войска ВВО получили первую партию тяжелых огнеметных систем «Солнцепек»
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Войска ВВО получили первую партию тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» 

ТК «Звезда» 48 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
«Солнцепек» оказался особенно эффективным против скоплений живой силы и легкобронированной техники в Сирии.
Войска РХБЗ в Приамурье получили первую партию тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» последней модификации. Пусковые установки прибыли на место по железной дороге.
Многотонные машины, созданные на базе танка Т-72, сгрузили с платформы на перрон. После этого установки отправилик месту службы. Новые «Солнцепеки» серьезно усилят боевой потенциал Восточного военного округа.
«Солнцепек» оказался особенно эффективным против скоплений живой силы и легкобронированной техники в Сирии.
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