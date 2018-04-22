Войска ВВО получили первую партию тяжелых огнеметных систем «Солнцепек»

«Солнцепек» оказался особенно эффективным против скоплений живой силы и легкобронированной техники в Сирии

Войска РХБЗ в Приамурье получили первую партию тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» последней модификации. Пусковые установки прибыли на место по железной дороге.

Многотонные машины, созданные на базе танка Т-72, сгрузили с платформы на перрон. После этого установки отправилик месту службы. Новые «Солнцепеки» серьезно усилят боевой потенциал Восточного военного округа.

«Солнцепек» оказался особенно эффективным против скоплений живой силы и легкобронированной техники в Сирии.