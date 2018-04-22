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Палестина обратилась в СБ ООН для защиты демонстрантов от израильской армии
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Палестина обратилась в СБ ООН для защиты демонстрантов от израильской армии 

ИА Синьхуа 1 час назад
Рамаллах, 22 апреля /Синьхуа/ — Палестина обратилась в Совет Безопасности /СБ/ ООН для защиты безоружных палестинских демонстрантов от действий израильской армии в секторе Газа. Об этом заявил в субботу на пресс-конференции генеральный секретарь исполнительного комитета Организации освобождения Палестины /ООП/ Саиб Арикат.
По его словам, президент Палестины Махмуд Аббас поручил постоянному наблюдателю Палестины при ООН Рияду Мансуру обратиться в СБ с призывом обеспечить международную защиту палестинского народа.
По его словам, Палестина направила в Международный уголовный суд запрос о проведении расследования «преступлений», совершенных Израилем в секторе Газа.
С. Арикат также осудил решение США признать Иерусалим столицей Израиля и перенести в этот город посольство, заявив, что подобные действия нарушают принцип «два государства для двух народов».
6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе в этот город американского посольства, что вызвало резкий протест со стороны Палестины, прекратившей мирный диалог с Израилем.
30 марта нынешнего года на границе с сектором Газа палестинцы начали массовую акцию протеста под названием «Великий марш возвращения». В ходе частых столкновений израильских солдат с демонстрантами погибли 37 палестинцев. «Великий марш возвращения» завершится 15 мая. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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