Боевики начали сдаваться сирийской армии

Сдающиеся боевики передали сирийской армии танки

Он уточнил, что в соответствии с соглашением, под контролем представителей центра по примирению экстремисты передали сирийским вооруженным силам 30 единиц бронетехники, 3 пикапа с крупнокалиберными пулеметами, 36 противотанковых гранатометов, 20 крупнокалиберных пулеметов, 6 минометов, 3 противотанковых управляемых ракеты, 23 оперативно-тактические ракеты, 111 мин, 60 ручных гранат, более 63 тыс. боеприпасов к различному стрелковому оружию, передает РИА «Новости»

Кроме того, под охрану правительственных сил сданы склады с большим количеством боеприпасов различного типа.

По данным Telegram-канала Directorate 4, боевики террористической группировки «Джейш аль-Ислам» сдали сирийским войскам не менее пяти танков Т-55, по два Т-62 и Т-72, а также БРЭМ-2.

Большая часть техники была захвачена в марте 2014 года на базе хранения 559-ой танковой бригады, расположенной в 50 км от Думейра. В 2016 году базой завладели боевики Исламского государства , однако позднее были выбиты силами правительственных войск. С тех пор база находится под контролем Дамаска

Также были переданы минометы, СПГ-9, боеприпасы и самодельные мины. В окрестностях найдены склады, выдолбленные в горах. В них обнаружены два танка Т-72 и один Т-62, боеприпасы и самодельные ракеты с пусковой установкой.

Часть боевиков, по данным Telegram-канала, со своим вооружением и бронетехникой перешла на сторону сирийской правительственной армии.