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Боевики начали сдаваться сирийской армии
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Сдающиеся боевики передали сирийской армии танки 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Боевики запрещенной в России террористической группировки «Джейш аль-Ислам» передали сирийской правительственной армии 30 единиц бронетехники, в том числе танки Т-55, Т-62, Т-72, сообщил начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.
Он уточнил, что в соответствии с соглашением, под контролем представителей центра по примирению экстремисты передали сирийским вооруженным силам 30 единиц бронетехники, 3 пикапа с крупнокалиберными пулеметами, 36 противотанковых гранатометов, 20 крупнокалиберных пулеметов, 6 минометов, 3 противотанковых управляемых ракеты, 23 оперативно-тактические ракеты, 111 мин, 60 ручных гранат, более 63 тыс. боеприпасов к различному стрелковому оружию, передает РИА «Новости».
Кроме того, под охрану правительственных сил сданы склады с большим количеством боеприпасов различного типа.
По данным Telegram-канала Directorate 4, боевики террористической группировки «Джейш аль-Ислам» сдали сирийским войскам не менее пяти танков Т-55, по два Т-62 и Т-72, а также БРЭМ-2.
Большая часть техники была захвачена в марте 2014 года на базе хранения 559-ой танковой бригады, расположенной в 50 км от Думейра. В 2016 году базой завладели боевики Исламского государства, однако позднее были выбиты силами правительственных войск. С тех пор база находится под контролем Дамаска.
Также были переданы минометы, СПГ-9, боеприпасы и самодельные мины. В окрестностях найдены склады, выдолбленные в горах. В них обнаружены два танка Т-72 и один Т-62, боеприпасы и самодельные ракеты с пусковой установкой.
Часть боевиков, по данным Telegram-канала, со своим вооружением и бронетехникой перешла на сторону сирийской правительственной армии.
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