Начался вывод боевиков из Восточного Каламуна

Начался вывод боевиков из сирийского района Восточный Каламун

Он уточнил, что в операции участвуют подразделения российской военной полиции, передает РИА «Новости»

Тем временем Центром по примирению враждующих сторон проводится работа, направленная на присоединение к перемирию оставшихся в провинции Дамаск экстремистов.

Он также добавил, что с субботу «открыт временный гуманитарный коридор с пунктом пропуска в районе населенного пункта Рухейба».