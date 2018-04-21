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Из Восточного Каламуна выводят боевиков
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Начался вывод боевиков из сирийского района Восточный Каламун 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко объявил, что в сирийской провинции Дамаск начался вывод боевиков и членов их семей из района Восточный Каламун.
Он уточнил, что в операции участвуют подразделения российской военной полиции, передает РИА «Новости».
Тем временем Центром по примирению враждующих сторон проводится работа, направленная на присоединение к перемирию оставшихся в провинции Дамаск экстремистов.
Он также добавил, что с субботу «открыт временный гуманитарный коридор с пунктом пропуска в районе населенного пункта Рухейба».
Напомним, накануне сирийская правительственная армия договорилась с боевиками ИГ и «Джебхат ан-Нусры» о выводе их формирований из южных пригородов Дамаска. Днем ранее сотни боевиков сдали оружие и начали эвакуацию из города Думейр.
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