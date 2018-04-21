В Минобороны заявили о гибели двух человек в Сирии

В Минобороны заявили о гибели двух человек после обстрелов в Дамаске

Начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко заявил, что два человека погибли и девять получили ранения при обстреле боевиками кварталов Дамаска «Двадцатого апреля боевики незаконных вооруженных формирований, из квартала Мухайям-Эль-Ярмук, подвергли минометному обстрелу жилые кварталы Ат-Тадамон, Аль-Мидан и Аль-Кадам в южной части Дамаска. Погибло два и ранено девять мирных жителей», — говорится в заявлении Евтушенко. Он добавил, что фиксировались нарушения режима прекращения боевых действий в провинциях Алеппо, Латакия , Дамаск и Дераа. Также он отметил, что начался вывод боевиков и членов их семей из района Восточный Каламун в провинции Дамаск. Ранее сообщалось, что в Сирии начался капитальный ремонт дороги, которая связывает населённые пункты Восточной Гуты, включая город Дума , с Дамаском.