Ещё
В Минобороны заявили о гибели двух человек в Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Минобороны заявили о гибели двух человек после обстрелов в Дамаске 

RT на русском 28 минут назад
Фото: Reuters
Начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко заявил, что два человека погибли и девять получили ранения при обстреле боевиками кварталов Дамаска.
«Двадцатого апреля боевики незаконных вооруженных формирований, из квартала Мухайям-Эль-Ярмук, подвергли минометному обстрелу жилые кварталы Ат-Тадамон, Аль-Мидан и Аль-Кадам в южной части Дамаска. Погибло два и ранено девять мирных жителей», — говорится в заявлении Евтушенко.
Он добавил, что фиксировались нарушения режима прекращения боевых действий в провинциях Алеппо, Латакия, Дамаск и Дераа.
Также он отметил, что начался вывод боевиков и членов их семей из района Восточный Каламун в провинции Дамаск.
Ранее сообщалось, что в Сирии начался капитальный ремонт дороги, которая связывает населённые пункты Восточной Гуты, включая город Дума, с Дамаском.
RT на русском: последние новости
Роухани пообещал Асаду помощь в восстановлении Сирии В Центре по примирению опровергли сообщения о ранении российского офицера в Думе Шойгу заявил, что США и союзники нанесли удар по Сирии в «самый неподходящий момент»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бузова опозорилась из-за платья Юдашкина134
Кудрявцеву перекосило от откровений Распутиной17
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство60
На майские праздники готовились теракты221
Европа против санкций. Что дальше?66
Видео
00:17
Шурыгиной дали работу на Первом и сразу уволили
Шоу-бизнес
01:00
Бузова опозорилась из-за платья Юдашкина
Шоу-бизнес
02:12
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство
Шоу-бизнес
01:18
«Надо положить конец санкциям»
Экономика
09:07
В Европе убеждают Трампа ослабить санкции против РФ
Экономика Компании
00:31
Скончалась Нина Дорошина
Шоу-бизнес
00:23
У Джоли случилась истерика из-за новой пассии Питта
Шоу-бизнес
00:33
Москвичей предупредили о резком похолодании
Новости Москвы Общество
00:48
Названа возможная причина смерти Avicii
Шоу-бизнес
00:49
СМИ узнали о «серьёзном прорыве» в деле Скрипалей
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение