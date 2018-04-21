В Минобороны заявили о гибели двух человек в Сирии

Начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко заявил, что два человека погибли и девять получили ранения при обстреле боевиками кварталов Дамаска.
«Двадцатого апреля боевики незаконных вооруженных формирований, из квартала Мухайям-Эль-Ярмук, подвергли минометному обстрелу жилые кварталы Ат-Тадамон, Аль-Мидан и Аль-Кадам в южной части Дамаска. Погибло два и ранено девять мирных жителей», — говорится в заявлении Евтушенко.
Он добавил, что фиксировались нарушения режима прекращения боевых действий в провинциях Алеппо, Латакия, Дамаск и Дераа.
Также он отметил, что начался вывод боевиков и членов их семей из района Восточный Каламун в провинции Дамаск.
Ранее сообщалось, что в Сирии начался капитальный ремонт дороги, которая связывает населённые пункты Восточной Гуты, включая город Дума, с Дамаском.