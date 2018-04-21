Военные РФ за сутки изъяли со складов боевиков в Сирии 30 единиц бронетехники

МОСКВА , 21 апреля. / ТАСС /. Российские военные за прошедшие сутки изъяли со складов боевиков в Сирии 30 единиц бронетехники, пулеметы и минометы. Об этом сообщил в субботу начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Под контролем представителей Центра по примирению, экстремисты передали вооруженным силам Сирийской Арабской Республики 30 единиц бронетехники, три пикапа с крупнокалиберными пулеметами, 36 противотанковых гранатометов, 20 крупнокалиберных пулеметов, шесть минометов, три противотанковых управляемых ракеты, 23 оперативно-тактические ракеты, 111 мин, 60 ручных гранат, более 63 тыс. боеприпасов к различному стрелковому оружию", — сообщил Евтушенко. По его словам, правительственным силам Сирийской Арабской Республики сданы под охрану склады с большим количеством боеприпасов различного типа.

Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 60 сирийцам, в том числе 15 детям, добавил Евтушенко.