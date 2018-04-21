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Военные РФ за сутки изъяли со складов боевиков в Сирии 30 единиц бронетехники
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Военные РФ за сутки изъяли со складов боевиков в Сирии 30 единиц бронетехники 

ТАСС 45 минут назад
МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Российские военные за прошедшие сутки изъяли со складов боевиков в Сирии 30 единиц бронетехники, пулеметы и минометы. Об этом сообщил в субботу начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.
"Под контролем представителей Центра по примирению, экстремисты передали вооруженным силам Сирийской Арабской Республики 30 единиц бронетехники, три пикапа с крупнокалиберными пулеметами, 36 противотанковых гранатометов, 20 крупнокалиберных пулеметов, шесть минометов, три противотанковых управляемых ракеты, 23 оперативно-тактические ракеты, 111 мин, 60 ручных гранат, более 63 тыс. боеприпасов к различному стрелковому оружию", — сообщил Евтушенко. По его словам, правительственным силам Сирийской Арабской Республики сданы под охрану склады с большим количеством боеприпасов различного типа.
Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 60 сирийцам, в том числе 15 детям, добавил Евтушенко.
Отмечается, что за прошедшие сутки в провинцию Хомс вернулись 266 человек, в провинцию Дейр-эз-Зор — 648, в Восточную Гуту — 381. Российским Центром по примирению враждующих сторон ведется контроль переселения беженцев из зоны деконфликтации «Телль-Рифаат» в населенный пункт Мембидж провинции Алеппо. За прошедшие сутки в этот населенный пункт вывезено 313 человек с личным имуществом.
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