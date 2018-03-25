Вашингтону запретили помогать Сирии

Нижняя палата конгресса США во вторник приняла законопроект, который запрещает любую помощь со стороны Соединенных Штатов в восстановлении Сирии на территориях, подконтрольных сирийским властям, говорится в заявлении комитета по иностранным делам нижней палаты.

"Политика Соединенных Штатов будет такова, что помощь Соединенных Штатов, предоставленная для скорого восстановления, реконструкции или стабилизации в Сирии будет использоваться в демократической Сирии или в районах Сирии, неподконтрольных властям Сирии под руководством Башара Асада или связанных с ними сил", — сказано в тексте законопроекта.

В январе в Госдепе заявили, что Вашингтон не будет помогать России Ирану и официальному Дамаску в восстановлении страны, пока не будет проведена "политическая трансформация" Сирии. Как отметил исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Саттерфилд , условие помощи — конституционная реформа и проведение выборов под эгидой ООН . По его словам, на эту задачу понадобится не менее 200-300 миллиардов долларов.

Документ оставляет возможность оказания помощи. Однако для этого президент США должен предоставить профильным комитетам конгресса обоснование и свидетельства того, что власти Сирии "прекратили атаки на мирное население и гражданскую инфраструктуру", "предпринимают проверяемые шаги по освобождению всех политических заключенных", "находятся в процессе организации свободных и честных выборов", "остановил разработку и размещение баллистических и крылатых ракет". Список того, что должны продемонстрировать власти Сирии, составляет 11 пунктов.

Исключение из запрета составляют проекты, которые реализуют местные организации и которые "отражают цели, потребности и приоритеты местных сообществ в Сирии", а также проекты, которые "отвечают гуманитарным нуждам, включая разминирование, потребности в продовольствии, лекарствах, медицинских товарах и оборудовании, образовании и одежде".

Однако по каждому такому проекту авторы документа требуют от президента США ежегодного отчета с подробным описанием проекта, отчета о расходовании американских средств в рамках проекта и т.д.

Еще одно условие — это чтобы никакие официальные лица в Сирии или их родственники не были как-либо связаны с партнерами по проекту, который теоретически может профинансировать США.