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Боевик изучал проспект Октябрьской Революции в Ставрополе
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Боевик изучал проспект Октябрьской Революции в Ставрополе 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Силовики предоставили доказательства того, что убитый в Ставрополе террорист планировал теракты в центре города.
В видеоролике, опубликованном РИА Новости, показана слежка за подозрительным парнем, который делает заметки в блокноте на углу проспекта Октябрьской Революции и улицы Дзержинского.
Есть также кадры, на которых он приносит присягу лидеру международной террористической организации «ИГ», запрещённой в России.
Ранее сообщалось, что в квартире боевика после его ликвидации нашли обрез ружья с боеприпасами, нож-тесак, пакет с поражающими элементами, флаг террористов, рукописный текст с присягой, а также схемы расположения и подходов к зданиям правительства Ставропольского края и управления ФСБ по региону.
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